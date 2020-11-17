喬曉陽：反修例破一國兩制底線　中央「忍無可忍」制定《港區國安法》 (14:00)

他表示，追求《基本法》初心和本意，是確保「一國兩制」不變形不走樣，要始終站在國家立場看《基本法》，不能站在外國立場，不能只站在香港立場，因為《基本法》是國家的法律，只有站在中國人角度、站在國家立場，才能更好理解「一國兩制」和《基本法》。

他稱，憲法作為國家根本法，《基本法》憲制地位是受憲法賦予，有些人今天還質疑憲法在香港是否適用，人大有關《基本法》的《決定》，關鍵提到《基本法》是符合憲法，所以憲法和《基本法》在香港特區同樣有憲制效力，談法治要說憲法。他說，堅持憲法、《基本法》共同構成香港憲制基礎，建議在香港的《基本法》教育中，強調憲法是《基本法》的根本。

他又提到，《基本法》關於高度自治權的規定，都是中央授予，《基本法》是一部授權法。他說，「分權」和「授權」有本質的分別，指出有人認為中央與特區是「分權」關係，以為是平等關係，是有政治目的，他批評有關說法是將香港變為獨立或半獨立實體、有對抗性，強調特區的權力不能對抗中央權力，《基本法》作為中央與特區之間的「法律橋樑」，只能授權，不能分權。

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