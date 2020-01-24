支聯會投得維園年宵3攤檔　食環署稱要重新考慮　蔡耀昌轟有強烈政治意味 (15:01)

至下午2時許，蔡耀昌表示收到食環署衛生總督察（行動）周勁時通知，經核實資料後決定會簽約，並相約今午5時30分簽約。

蔡耀昌今早指出，留意到近年年宵競投多了不少規矩，今年亦有涉及《港區國安法》的條款。他表示，去年支聯會賣「自由花」，未有收到過任何官方投訴；又認為今年食環署根本未知其準備售賣什麼，「做小販都唔得？」，有理由相信食環署今次對其本人及支聯會有明顯針對性，質疑食環署「是否仍依法辦事」，對此表示強烈不滿。若最終明天會面後仍不獲批，蔡耀昌說暫未有後續行動想法，但或「挑戰」此結果。

食環署高級總監（行動）凌美寶表示，盼就事件「了解詳情再作決定」，又多次稱「想取資料」，但未能回答需要蔡耀昌提供什麼資料，僅說明日會面後「會再請示上級」再作決定。

凌美寶表示，上午約有100人入場競投，又認為新型冠狀病毒疫情下經濟下滑，競投氣氛相對平淡，競投者比較保守。被問到若疫情嚴峻，每日確診數字多少宗便會取消年宵，她表示不排除遇到極端疫情時會取消，但未能回答相關門檻。

14攤位乏人問津

今年年宵不設乾貨及快餐檔。今早率先開放競投維園年宵60個攤檔，其中14個攤位經兩輪後仍乏人問津而被收回。上午最高成交價為近天后的58號攤檔，叫價8口，由「桃花大王」劉海濤以1萬元投得。

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