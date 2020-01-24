張曉明：港區國安法出台後港由亂轉治　崇尚民主自由核心價值前要加「愛國」 (11:13)

張曉明表示，香港特區回歸以來出現的很多問題，是與對一國兩制方針理解和貫徹不全面、不準確有關，在人大常委會有關香港政改的8．31決定後，出現「非法佔中」逼中央收回決定、修例風波，都是以無底線的行為方式搞對抗，最終演變成社會動亂，對一國兩制造成嚴重傷害，危害國家安全，令香港全社會付出沉重代價。

張曉明：若再無街頭暴力立法會拉布 何愁經濟復蘇無望

他形容，世界在變、中國在變，香港也在變，「香港之變」有被動和主動，包括政治上撥亂反正，民生經濟有改革勇氣，改革過程中難免有陣痛，但必將愈來愈好，若香港不再有街頭暴力、不再有立法會拉布和動粗，不再因黃店、藍店而害怕，外國勢力不能在香港興風作浪，以香港人的智慧、祖國支持，反問何愁經濟復蘇無望、住房問題解決不了等。他稱，這兩天有人重彈爛調，說一國兩制已死、法治最黑暗一天，將成為「自我打臉的歷史紀錄」，香港必將治理得更好，一國兩制必有更大成功。

張曉明認為，中央、特區政府、教育和傳媒等各界都要總結教訓，加強對一國兩制方針的全面總結宣介，加強實踐問題研究，共同守護好一國兩制。

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