立法會議員被DQ｜張曉明：人大常委會決定提供法律基礎　「反中亂港者出局」 (11:04)

他強調，思想觀念上正本清源、撥亂反正是當務之急，「不僅要破還要立」，治港者討論更有必要；要求治港者必須愛國是天經地義，必須擁護《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區，不做損壞國家利益、香港繁榮穩定的人。

張曉明又提及一些在香港輿論流傳已久說法，例如稱人大釋法和決定是破壞香港高度自治和司法獨立、公務員宣誓破壞政治中立、憲法在香港不適用、三權分立、國民教育洗腦、大灣區使香港內地化，以及違法達義等。張曉明批評這些說法是故意混淆是非、誤導公眾。他表示，很高興看到特區政府完善立法會議員資格審視制度、公務員宣誓制度，以及香港社會圍繞司法改革有熱烈討論。

司法制度應與時俱進不影響司法獨立

張曉明點名引述前終審法院常任法官列顯倫說，「司法制度是時候改革了」，稱這些局中人的聲音值得全社會，特別是司法、法律界重視，即使西方國家，司法制度亦與時俱進改革，這並不影響司法獨立。