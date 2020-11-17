元朗幼羊被殺埋屍蕉林　疑犯被捕稱遭偷食農作物扑暈兩羊埋田內 (15:45)

元朗警區刑事調查總督察蔣家駿表示，事主共飼養6隻山羊，習慣每日早上放羊到附近食草，山羊傍晚5時許會自行回家，惟昨日事主如常放羊時，有兩隻年約4個月大幼羊失去蹤影，事主及後於附近一片蕉林內發現兩隻幼羊的屍體。警方至今早（17日）再到現場調查，其間於9時許遇到涉事蕉林的46歲林主，他於查問下承認，昨日兩隻幼羊闖入其蕉林偷食農作物，一怒下用鐵鏟驅趕兩隻羊，結果把兩隻羊扑暈，他事後把羊埋於田內。警方目前以涉嫌殘酷對待動物將他拘捕。

羊主阿傑為西藏人，8年前來港定居，稱因其種族愛好牛羊，故來港後仍繼續養羊。阿傑稱自己於南坑排村共飼養6隻羊，視羊群為寵物，絕不食用及放售，近日更準備於家門前搭建羊屋。是次事件被殺幼羊出生不久，其中一隻僅4個月大，阿傑兒子替牠們命名Kelvin和Bella，兩隻羊於昨晚放羊後失蹤，阿傑大驚下報警，結果揭發事件。對於疑兇落網，阿傑稱「隻羊都唔會返嚟」，又說兒子尚未得知兩隻羊的死訊，形容難以想像有人會虐待動物。