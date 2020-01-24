立法會議員被DQ｜林鄭月娥：兩次提請人大解決問題有理有據　不容外國抹黑 (10:33)

她指出，要認識憲法，人大常委會有權決定特區的設立及其制度，有監督憲法實施的權力，今年定立《港區國安法》便是履行職責。她再引述已故國家領導人鄧小平講話，中央在「一國兩制」下治港方針始終如一、從未動搖，「切不要以為香港事情全由香港人來管，中央一點都不管就萬事大吉，這種想法不實際」，又稱「如果中央把什麼權力都放棄，就可能出現一些混亂，損害香港的利益，所以保持中央的某些權力，對香港有利無害。」；她再引述鄧小平另一段有關「愛國者」定義的講話：「港人治港有界線和標準，就是必須以愛國者為主體的港人來治理香港，愛國者的標準是尊重自己的民族，誠心誠意擁護祖國，不損害香港的繁榮和穩定。」

引鄧小平講話 批評人大決定會不攻自破

林鄭月娥稱，11月11日的人大決定定下議員資格和違反誓言後承擔法律責任，定下明確規定和標準。她認為，只要認真學習以上兩段說話，近日任意批評人大常委會決定的理據，都會不攻自破。

她表示，今次論壇主題是「追本溯源」，有重大歷史意義、非常貼近時事，她另加下一句是「毋忘初心」，要認識《基本法》，必須回到「一國兩制」初心：「是維護國家主權，保護香港繁榮穩定，香港市民生活方式不改變」，她強調「港獨主張不能容忍」。

其他報道︰京學者指涉違多法 支聯：續堅持 田飛龍促窮盡資源檢控 傅華伶：和平表達非顛覆

其他報道︰周梓樂死因庭 父：曾囑「出去小心啲」 庭外籲提供資料 冀尋真相讓兒安息