新冠肺炎｜理大研究：「外防輸入」有漏洞　25%個案機場走漏 (21:24)

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒及其團隊，曾發現第三波疫情源自菲律賓船員等，揭破港府防疫漏洞。團隊自年初分析超過500個病毒基因排序，最新資料顯示第三波疫情於9月底完結。

團隊抽樣分析18個自10月出現、遍佈全港各區的本地個案病毒樣本，發現16個、即89%屬於GH型病毒株，其中一人來自國寶之家，另有涉及China Secret群組、居青衣長宏邨的27歲泰裔主婦、梅窩Staycation群組的大埔主婦，以及入住中聯辦宿舍、曾於10月初到深圳的44歲豁免檢疫男，基因排序與尼泊爾及印度的輸入個案「極度相似」；有2名國寶之家患者感染第三波流行的GR型病毒株，即該院宿舍不止一個傳染源由社區傳入。

蕭傑恒稱研究結果顯示，本港在堵截輸入個案上仍有漏洞。他上周曾假扮親友到酒店探訪檢疫親友，當時沒有職員查問，他亦可乘搭升降機抵達房間樓層，他不排除有探訪者將病毒帶出社區。

港府上周公布，衛生署自周三（18日）起禁止探訪酒店的檢疫者。蕭傑恒認為港府仍需加強措施，建議港府安排旅遊巴士接送檢疫者，並設立指定檢疫酒店，於隔離期間第3及12日驗深喉唾液。

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