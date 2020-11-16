嶺大生背囊藏疑製汽油彈材料囚一年　官：阻嚇蠢蠢欲動打算犯案的人 (18:45)

嶺南大學學生程德俊（23歲）被控於去年11月2日，在葵涌德士古道57號至65號宏華大廈地下A3號舖外管有一支噴漆、一個槌、一個載有500毫升天拿水的玻璃樽、4塊布條及一個打火機。

雖然辯方稱被告與其餘5人同時被拘捕，現場有3個背包與被告同款，警員可能調亂背包，亦即涉案物品並非由被告管有。惟裁判官王詩麗裁決指出，拘捕被告的警員誠實可靠，法庭對其供辭給予絕對比重，同時引述現場片段指出，被告背包就在他腳邊，故調亂之說並不可能。

此外，王官又稱天拿水高度易燃，配合其他涉案物品，能容易組裝成汽油彈，而槌更能破壞他人財產，在被告沒有自辯提供合理辯解下，法庭裁定被告罪名成立。

辯方求情透露，被告父母在他小時候已離異，但他沒有「學壞」，更努力讀書，現就讀嶺大社會科學系，立志將來當教師，惟現被定罪，相信志願已毁於一旦。辯方又指出，涉案物品未被組裝，不屬汽油彈，惟王官稱「但係佢要用，我睇唔到有難度」。

王官判刑指出，若被告配合使用涉案物品，將造成嚴重損壞，法庭必須反映公眾對此等罪行的憎惡，並稱被告已是成年人，應承擔刑責，故判他入獄一年。

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