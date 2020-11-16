涉8．31港島衝突被控暴動罪　今開審7人否認控罪 (18:14)

7名被告依次為運輸工人陳佐豪（25歲）、商人金君卿（34歲）、學生劉宇軒（23歲）、學生郭美均（22歲）、學生許智銳（22歲）、裝修工人陳子揚（41歲）及鄒咏霖（25歲）。他們被控於去年8月31日在銅鑼灣記利佐治街1號一帶，連同其他人參與暴動。陳佐豪另被控一項無牌管有無線電通訊器具罪。

控方開案陳辭稱，當晚逾8時，約300名示威者在希慎廣場外的軒尼詩道集結，向警方擲磚及汽油彈，事件已演變成暴動。警方其後發出多次警告，但約9時仍有逾100人集結在記利佐治街1號一帶，當中包括7名被告，有示威者向路障擲汽油彈縱火。

及後警方推進，7名被告與多名示威者逃跑，在百德新街的交界附近被捕，當時他們有頭盔、眼罩及護甲等裝備。控方稱，各被告的出現絕非「純粹在場」，而是帶有裝備協助、教唆或鼓勵暴動者，以加強聲勢及集結人數，並給予支援。法官姚勳智一度問控方：「有冇片段拍到被告作出暴力行為？」控方承認沒有。聆訊明續。

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