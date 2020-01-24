賀一誠發表施政報告　澳門明年續向永久居民派1萬元非永久居民派6000元 (16:45)

賀一誠表示，今年是澳門特區第五屆政府全面展開施政的開局之年，也是極為艱難且極不平凡的一年，受到新型冠狀病毒肺炎疫情所帶來前所未有的重大考驗。他指出，澳門經濟出現嚴重衰退，旅遊博彩業收益首當其衝而大幅度萎縮，各行各業及大中小企業都面對各種各樣的困難和挑戰，政府財政收入大幅下降，居民就業和生活承受較大壓力。

賀一誠稱2021年將面對新形勢和任務，澳門政府將堅定實行一國兩制、澳人治澳、高度自治的方針，堅決維護憲法和澳門基本法確定的特區憲制秩序，堅決維護中央對澳門特區的全面管治權，穩步推進特區各項建設。

此外，他亦說，澳門經濟過度依賴旅遊及博彩業，這在新冠病毒疫情衝擊下更為突出，有迫切需要深入探索和開拓經濟適度多元的道路。他亦會持續關注疫情發展及變化，會做好疫情防控工作，凝聚各界力量，着力振興經濟，扶助中小企業，保障居民就業，穩定居民生活，盡快恢復經濟社會正常發展，積極參與粵港澳大灣區建設，融入國家發展大局，努力開創特區發展新局面。

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