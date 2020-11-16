食肆今起限4人一枱　有熟食中心告示未更新　食客違規5人共桌 (17:01)

政府今（16日）起再度收緊社交距離措施，食肆每枱人數上限會從6人縮減至4人，酒吧每枱人數上限減至兩人；食肆及酒吧入座率不得超過總容量的五成。惟本報記者到深水埗北河街街市熟食中心，仍能看到有5人同坐一桌進食聊天，熟食中心外的告示仍以人手寫上「6人一枱」。
下午約1時半，深水埗北河街街市熟食中心主要是長者在用餐。有5名長者共坐一枱，也有一群長者約9人分兩枱坐，不戴口罩聊天，惟兩枱相距甚近，不足1.5米，也無隔板。
本報向兩枱食客所光顧的兩間食肆查詢，招待5人一枱的食肆員工稱第5人僅在聊天並無進食，又說他坐得較開；另一食肆員工一開始表示不知措施已收緊至4人一枱，及後又說知道，但指出該9名食客並非光顧其餐廳。
另外，深水埗北河街街市熟食中心門外告示仍寫上「不得多於2人一桌」，但「2」字被油性筆改為「6」字，告示內容與現行法例不符。而北角渣華道街市熟食中心門外的告示則仍寫上「11月13日至11月19日，每日由上午2時正至上午4時59分，停止售賣或供應供在餐飲業務的處所內進食或飲用的食品或飲品」，也與收緊了的現行措施（凌晨零時至上午4時59分停止供應堂食）不符。
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 社交距離措施 食肆 編輯推介