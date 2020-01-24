周梓樂死因庭｜周梓樂與父最後通訊　叮囑父關窗防催淚煙　父庭上一度哽咽 (14:40)

周梓樂（終年22歲）去年11月8日不治。死因庭傳召周梓樂的父親周德明作供，他稱與太太在1996年結婚，周梓樂翌年出生，是家中獨子，一家三口居於將軍澳一個居屋屋苑。他說周梓樂對父母較沉默寡言，對朋友較為活躍，不過一家人關係不差。

周德明憶述，周梓樂去年11月3日晚上11時40分左右揹起背包離家，他一度叮囑兒子要小心。被問到為何這樣說，周德明回應附近有示威者堵路，「警察可能放催淚煙，新聞話警察可能打人，我唔知佢（周梓樂）去咗邊，咪叫佢小心啲」，當時周梓樂的神情無異樣。

周德明透露，他翌日凌晨12時許向兒子發WhatsApp信息，稱寓所附近可能放催淚煙，周梓樂回應並提醒父親關窗，這是兩父子最後一次通訊。至凌晨2時，周梓樂的同學到寓所拍門，周德明才知悉兒子墮下受傷送院。周梓樂後來接受兩次開腦手術，不過情況沒有改善，直至11月8日早上不治。

庭上所見，警方製作了尚德邨停車場的立體模型。周德明表示，他沒有私家車，除了通往尚德商場，以往甚少與周梓樂步入停車場，「未發生呢件事前，我唔知二樓有分高低層」。聆訊午續。

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