張祺忠涉殺妻｜張祺忠哭稱妻子藏屍辦公室因「唔想揼咗佢」　事後說謊逃避現感羞恥 (13:12)

被告自辯稱，他殺掉妻子陳慧文（終年53歲）後，先將屍體藏於行李篋內，再放在家中露台，形容當時「冇咩計劃……見步行步囉」。他有感當時正值夏天，屍體很快會發出異味，故翌日到木材站購入8塊木板，在家製作木箱，以載起藏屍的行李篋。他先後將木箱放在露台和家門外，同時丟棄妻子常穿的膠涼鞋和護照，以製造妻子出門旅遊的假象。

就被告將木箱由宿舍搬至辦公室的行為，被告稱目的為避免木箱被人發現，但當他將木箱搬至停車場一帶，便碰見到場的警員。他其後再購買6塊木板，再次組裝和拆卸木箱，以告知警員木箱已被拆卸，他亦沒將殺妻和藏屍一事告知任何人。

被告形容，當時感到「好辛苦，因為仔女、姨仔不停想搵返Tina（死者），我又要扮同佢哋一齊搵，又扮唔到好焦急嘅神態出嚟。我都知道CCTV影到我推木箱，咁好快都畀人知，只不過……過得一日得一日。」他另透露被還押後，子女曾到收押所探望他，他亦感到「好羞恥」。

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