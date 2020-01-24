消委會．洗衣機｜日本式洗衣機最省電亦最耗水　大眼雞及歐洲頂揭式洗衣機慳水五成及五成半【附名單及短片】 (12:52)

消委會測試摘要：

葉輪式最省電：日立全年電費僅20元

前置式洗衣機估算每年所需電費由134元至281元不等，歐洲頂揭式由135元至209元不等，而葉輪式則由20元至47元不等，整體耗電量較低。其中1款葉輪式洗衣機「日立Hitachi BW-V80BSP」估算全年電費低至20元；耗電量最高為1款前置式洗衣機「Panasonic NA-147VR1」，全年電費高達281元。

葉輪式耗水量最大：三星最耗水

雖然葉輪式洗衣機耗電量最少，但耗水量亦最大，清洗每公斤衣物平均需約23.9升水，當中2款「三星WA70M4400SS/SH」及「豐澤牌FJW70M17」最耗水。而前置式及歐洲頂揭式洗衣機平均每公斤衣物需約13.2及11.6升水，比葉輪式樣本慳水約五成及五成半。

消委會總評最高分洗衣機【總分為5分，以下樣本取得最高分4分】（產品／聲稱來源地／大約零售價）

前置式

日立 Hitachi BD-80YCV／泰國／$5,970

金章牌 Zanussi ZWF8045D2WA／中國／$5,298

西門子 Siemens WU12P260HK／中國／$6,890

葉輪式

三星 Samsung WA70M4400SS/SH／泰國／$3,390

Panasonic NA-F70G7P／中國／$3,480

歐洲頂揭式

西門子WP12TB27HK／斯洛伐克／$6,190

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