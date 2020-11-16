消委會．離岸帳戶｜本地銀行開戶條件收費不一　六大貼士認清要求及風險 (11:45)

消費者委員會檢視11間本地銀行的開立離岸或內地帳戶服務，發現各銀行對開立帳戶的條件、可提供的服務和收費不盡相同，由開戶年齡、資產結餘、費用，至轉帳方式、轉帳上限、帳戶最低結餘，辦理時間等都各有差異。
綜合11間銀行資料，提供開立內地帳戶服務最普遍（9間），其次是新加坡帳戶（6間）；馬來西亞、英國、美國等與本港往來頻繁的國家，甚至埃及、阿曼、委內瑞拉等亦可透過本地銀行開立離岸帳戶。
消委會提醒消費者須留意以下6大貼士：
1.開戶人資料要求
帳戶持有人年齡普遍需為18歲或以上，個別銀行視乎開戶國家或地區，最低年齡可低至11歲或高至21歲；或要求申請人提供回鄉證、實名登記內地手機號碼、入息或收入來源證明等
2.開戶程序、需時各有不同
遞交所需文件後，開戶最快由1天至最長4星期或20個工作天，需留意申請獲批後，申請人是否需親赴開戶地確認或啟動帳戶
3.資產結餘及轉帳上限差異大
10間銀行規定申請人必須為該行現有客戶，銀行對申請人在該行的資產結餘要求由不設最低要求，至不少於150萬港元不等；個別銀行對不同開戶地或不同轉帳方式，訂下不同的轉帳金額上限
4.轉帳費及行政費小數怕長計
留意開戶費用、每次轉帳收費及帳戶季度或年度管理費、行政費等開支；轉帳費用由豁免至每次收取最少250港元
5.注意匯率和稅率免失預算
審慎評估資金存於或投資於當地時所涉及的各種風險，存款和投資得益會否被當地政府徵稅、相關稅率與報稅及繳稅程序等
6.了解銀行背景及當地監管及保障
留意當地銀行是否穩健、當地銀行業監管安排
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