消委會．離岸帳戶｜本地銀行開戶條件收費不一　六大貼士認清要求及風險 (11:45)

綜合11間銀行資料，提供開立內地帳戶服務最普遍（9間），其次是新加坡帳戶（6間）；馬來西亞、英國、美國等與本港往來頻繁的國家，甚至埃及、阿曼、委內瑞拉等亦可透過本地銀行開立離岸帳戶。

消委會提醒消費者須留意以下6大貼士：

1.開戶人資料要求

帳戶持有人年齡普遍需為18歲或以上，個別銀行視乎開戶國家或地區，最低年齡可低至11歲或高至21歲；或要求申請人提供回鄉證、實名登記內地手機號碼、入息或收入來源證明等

2.開戶程序、需時各有不同

遞交所需文件後，開戶最快由1天至最長4星期或20個工作天，需留意申請獲批後，申請人是否需親赴開戶地確認或啟動帳戶

3.資產結餘及轉帳上限差異大

10間銀行規定申請人必須為該行現有客戶，銀行對申請人在該行的資產結餘要求由不設最低要求，至不少於150萬港元不等；個別銀行對不同開戶地或不同轉帳方式，訂下不同的轉帳金額上限

4.轉帳費及行政費小數怕長計

留意開戶費用、每次轉帳收費及帳戶季度或年度管理費、行政費等開支；轉帳費用由豁免至每次收取最少250港元

5.注意匯率和稅率免失預算

審慎評估資金存於或投資於當地時所涉及的各種風險，存款和投資得益會否被當地政府徵稅、相關稅率與報稅及繳稅程序等

6.了解銀行背景及當地監管及保障

留意當地銀行是否穩健、當地銀行業監管安排

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