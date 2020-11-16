新冠肺炎｜今增8宗確診　全屬輸入病例　無本地感染個案 (14:25)

【14:25】衛生署衛生防護中心公布，截至今日（16日）零時，本港新增8宗新型冠狀病毒確診個案，全屬輸入病例，至今本港個案累計5467宗（包括5466宗確診個案和一宗疑似個案）。
8宗新增輸入個案
．個案5460：27歲女子，從菲律賓抵港
．個案5461：43歲男子，從巴基斯坦抵港
．個案5462：60歲女子，從巴基斯坦抵港
．個案5463：34歲女子，11月12日發病，從西班牙抵港，居於將軍澳南豐廣場6座
．個案5464：52歲男子，從美國抵港，居於大嶼山香港天際萬豪酒店
．個案5465：34歲男子，從孟加拉抵港，居於葵涌香港荃灣絲麗酒店
．個案5466：75歲男子，從印度抵港，居於尖沙嘴重慶大廈三角洲酒店
．個案5467：1歲男嬰，居於佐敦香港九龍彩鴻酒店，從尼泊爾抵港
【11:27】消息稱，本港今（16日）新增約8宗新型冠狀病毒確診個案，未有源頭不明個案；今日不設疫情記者會。
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