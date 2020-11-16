油麻地唐樓大火　唐樓住戶到重慶大廈暫住 (10:46)

昨晚到場支援的印裔社工Jeffrey Andrews表示，昨晚情況混亂，唐樓部分住戶被安排到社區會堂暫住，惟有部分家庭因帶着小孩，不適宜到社區會堂，有居於重慶大廈的少數族裔提供客房協助安置受影響家庭。Jeffrey表示，暫時已有一個居於涉事唐樓3樓單位的一家四口印裔家庭搬到重慶大廈暫住。Jeffrey說，近日為尼泊爾排燈節（Diwali），慶祝儀式中會點燃蠟燭及亮燈。他形容事故是悲劇，現時社群氣氛低落，「大家心情都唔好。」

昨亦有到場的註冊社工熊百祥則稱，起火餐廳為無牌經營，火警時疑燒着隔音棉。他稱，有尼泊爾人向他透露，隔音棉是用作掩飾，避免其他住戶聽到食肆內的嘈雜聲。據熊百祥了解，區內有不少同類無牌餐廳，主要由尼泊爾或孟加拉籍的人經營，由於他們經濟環境不佳，或會為減省成本而走「法律罅」無牌經營餐廳。

民建聯立法會議員鄭泳舜今早到場了解後表示，一般大廈的消防系統維修及保養，依靠業主立案法團根據消防處命令跟進，惟舊唐樓未必有業主立案法團，屋宇署亦只處理大廈結構問題，故不少舊樓的走火系統均存在問題，導致「火警一宗都可以好嚴重。」另外，據民建聯少數族裔委員會主席、油尖旺區議員孔昭華了解，火警中其中一名死者為起火餐廳女東主。

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