消委會．家居裝修｜兩家居裝修承辦商報價詳細　9間只簡列工程項目甚至無合約條款 (11:24)

消委會是次實試報價的全屋裝修單位屬於2房1廳1廚1廁間隔，報價的工程包括全屋清拆、鋪砌牆磚、地磚、訂造家俬、更換全屋的門、安裝坐廁、潔具及爐具等。消委會邀請香港樓宇檢驗學會根據10項評分準則為11間承辦商的報價單作評審，包括「詳細列出各項工程」、「各項工程單價」、「工程總計」」、「合約條款 」及、「工期」等。10分為滿分，滿足1項準則得1分計算，11間承辦商平均得分僅為5.5分，大有空間改善，只有2間的報價較詳細和全面獲9分，評分最低的兩間承辦商，其中一間只在首張報價單簡單列出工程項目與總金額，另一間更只有總金額一項，欠奉其他細節，分別只獲得2及1分。

消委會提醒消費者準備裝修時要貨比三家，詳細查詢和比較報價才作出選擇，強調消費者要求承辦商列出的報價單愈詳細、清晰和準確，愈能減低工程展開後無故增加收費，令裝修大失預算的風險；又敦促業界不應籠統報價，應以嚴謹殷實態度提供服務，以保商譽。

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