消委會．乾意粉｜六成半乾意粉檢出霉菌毒素或除害劑　全部乾意粉檢出異物【附名單及短片】 (11:05)

此外，全部乾意粉樣本均檢出昆蟲碎片、毛髮、石屑、金屬碎片、天然纖維或塑膠碎片等異物，消委會敦促食物製造商和進口商從速改善。

食安中心：對健康構成不良影響可能不大

食環署食物安全中心發言人今（16日）表示，市民從膳食中攝入脫氧雪腐鐮刀菌烯醇及赭曲霉毒素A兩款霉菌毒素的分量低、按兒童正常食用分量計算，對健康造成不良影響的可能不大。

食安中心補充，消委會報告所稱的異物要通過顯微鏡放大才可見的極微細「輕質異物」。中心經評估後認為所有樣本在一般食用情況下，不會對健康造成不良影響，中心亦就該35款乾意粉在市場上抽取相關樣本作外來物及化學檢測，結果全部合格。

消委會 測試摘要：

2款乾意粉樣本檢出脫氧雪腐鐮刀菌烯醇兼赭曲霉毒素A（產品／聲稱來源地／大約零售價）

Jamie Oliver Fusilli／意大利／$27.8

家樂牌快熟通心粉／香港／$16.9

12款乾意粉樣本檢出多於一種除害劑殘餘（產品／聲稱來源地／大約零售價）

樂家全麥螺絲粉／意大利／$31.9

Waitrose Wholewheat Fusilli／意大利／$24.9

Chew Chew即食湯意粉 - 意式番茄味／香港包裝／$14.9

戴維娜三色意大利粉／意大利／$14.4

Emha Spaghetti／匈牙利／$11

essential Waitrose Spaghetti／英國／$41

San Remo Spaghetti／澳洲／$17.9

超力快熟通心粉 - 鮮雞味／通心粉：意大利，味包：中國／$5.5

日本製粉Oh'my Pasta Shorter Boiling Macaroni Colourful／美國／$15.9

Tosca比利時通心粉／比利時／$8

Papa Alfredo Chifferi n.41 Durum Wheat Semolina Pasta／意大利／$15.9

卡夫Macaroni & Cheese Dinner - Original Flavor／美國／$10

消委會．乾意粉 相關報道：

5款乾意粉全部不含霉菌毒素及除害劑

消委會報告 其他報道：

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