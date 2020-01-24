消委會．乾意粉｜六成半乾意粉檢出霉菌毒素或除害劑　全部乾意粉均檢出異物【附名單及短片】 (11:05)

消委會測試35款乾意粉樣本，發現23款樣本檢出霉菌毒素脫氧雪腐鐮刀菌烯醇，其中2款同時檢出赭曲霉毒素A。若攝入大量脫氧雪腐鐮刀菌烯醇，可能會於30分鐘內會出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛及發燒等徵狀。另有23款樣本，包括2款供嬰幼兒食用的意粉檢出微量除害劑，有12款檢出多於一種除害劑殘餘。