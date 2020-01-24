消委會．乾意粉｜六成半乾意粉檢出霉菌毒素或除害劑　全部乾意粉均檢出異物【附名單及短片】 (11:05)

消委會測試35款乾意粉樣本，發現23款樣本檢出霉菌毒素脫氧雪腐鐮刀菌烯醇，其中2款同時檢出赭曲霉毒素A。若攝入大量脫氧雪腐鐮刀菌烯醇，可能會於30分鐘內會出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛及發燒等徵狀。另有23款樣本，包括2款供嬰幼兒食用的意粉檢出微量除害劑，有12款檢出多於一種除害劑殘餘。
此外，全部乾意粉樣本均檢出昆蟲碎片、毛髮、石屑、金屬碎片、天然纖維或塑膠碎片等異物，消委會敦促食物製造商和進口商從速改善。
2款檢出脫氧雪腐鐮刀菌烯醇兼赭曲霉毒素A的乾意粉樣本（產品／聲稱來源地／大約零售價）
Jamie Oliver Fusilli／意大利／$27.8
家樂牌快熟通心粉／香港／$16.9
12款檢出多於一種除害劑殘餘的乾意粉樣本（產品／聲稱來源地／大約零售價）
樂家全麥螺絲粉／意大利／$31.9
Waitrose Wholewheat Fusilli／意大利／$24.9
Chew Chew即食湯意粉 - 意式番茄味／香港包裝／$14.9
戴維娜三色意大利粉／意大利／$14.4
Emha Spaghetti／匈牙利／$11
essential Waitrose Spaghetti／英國／$41
San Remo Spaghetti／澳洲／$17.9
超力快熟通心粉 - 鮮雞味／通心粉：意大利，味包：中國／$5.5
日本製粉Oh'my Pasta Shorter Boiling Macaroni Colourful／美國／$15.9
Tosca比利時通心粉／比利時／$8
Papa Alfredo Chifferi n.41 Durum Wheat Semolina Pasta／意大利／$15.9
卡夫Macaroni & Cheese Dinner - Original Flavor／美國／$10
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