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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:59)

本港今日（15日）新增14宗新型冠狀病毒確診個案，當中5宗為本地感染。本文整理近7天（11月9至15日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。14:34報道：本港今增14宗確診　一個案源頭不明

○九龍城區

譚公道34E號 品甜咖啡店

協恩中學 

○深水埗區

北河街街市及熟食中心

○油尖旺區

奧柏˙御峯商場　彩翠軒酒家

莊士倫敦廣場

始創中心　潮．悅 

○黃大仙區

毓華街64號

鳳德社區中心

○觀塘區

信和工商中心　祥和食堂、信和食堂

創紀之城1期　渣打中心

國際展貿中心　台灣麵 

○沙田區  

京瑞廣場一期　麗島小廚、狀元橋米線、台豐台灣美食

香港中文大學 李炳醫學圖書館、大學保健醫療中心

全輝中心　裕發粉麵茶餐廳

新貿中心　永興食堂

新田圍邨商場 

○荃灣區

如心海景酒店　如粵滬中菜廳

○屯門區 

啟豐商場　小桃園餐廳小廚

○葵青區

葵涌邨葵涌商場

葵涌商場街市

光輝大廈　雲貴軒米線專門店

○灣仔區 

皇室堡　元氣壽司

山光道25號

希慎廣場

○大埔區

大埔廣場

大埔墟街市

資料來源：衛生防護中心（截至11月15日）

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