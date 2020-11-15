新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:59)

本港今日（15日）新增14宗新型冠狀病毒確診個案，當中5宗為本地感染。本文整理近7天（11月9至15日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。14:34報道：本港今增14宗確診 一個案源頭不明
○九龍城區
譚公道34E號 品甜咖啡店
協恩中學
○深水埗區
北河街街市及熟食中心
○油尖旺區
奧柏˙御峯商場 彩翠軒酒家
莊士倫敦廣場
始創中心 潮．悅
○黃大仙區
毓華街64號
鳳德社區中心
○觀塘區
信和工商中心 祥和食堂、信和食堂
創紀之城1期 渣打中心
國際展貿中心 台灣麵
○沙田區
京瑞廣場一期 麗島小廚、狀元橋米線、台豐台灣美食
香港中文大學 李炳醫學圖書館、大學保健醫療中心
全輝中心 裕發粉麵茶餐廳
新貿中心 永興食堂
新田圍邨商場
○荃灣區
如心海景酒店 如粵滬中菜廳
○屯門區
啟豐商場 小桃園餐廳小廚
○葵青區
葵涌邨葵涌商場
葵涌商場街市
光輝大廈 雲貴軒米線專門店
○灣仔區
皇室堡 元氣壽司
山光道25號
希慎廣場
○大埔區
大埔廣場
大埔墟街市
資料來源：衛生防護中心（截至11月15日）
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