浸大畢業禮網上直播　錢大康勸勉要協作摒棄「我對你錯」 (16:27)

去年浸大因社會衝突取消畢業禮，今日浸大先為上屆畢業生補辦典禮，其後舉辦今屆典禮。典禮一如以往在大學會堂舉行，但會堂內沒有觀眾，台上有校長錢大康、副校長（教與學）周偉立、各學院院長等10多名大學管理層。

即將退休的錢大康最後一次以校長身分出席浸大畢業禮，他致辭時提到，世界正經歷巨變，華為以5G技術推動全新工業革命，美國則發動貿易戰、互聯網戰等，中美邁向全面冷戰，各地亦陸續爆發大型示威，包括美國「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動、法國「黃背心」運動、香港反修例風波等。

他認為在複雜而不確定的世界，許多人欠缺協作這人格特質，指出協作是欣賞和包容差異、與意見相異的人對話交流等，而協作時須摒棄「我對你錯」的思維模式，籲學生謹記「你的世界亦屬他們，而他們的世界亦無異於我們的世界」。

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