強制檢測｜團體憂強制檢測令輕微病徵者拒求醫 (15:26)

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文表示，擔憂做法會破壞醫患關係，市民亦會擔心強制檢測會影響工作，恐變相令有輕微病徵的人拒求醫，反令政府防疫政策適得其反。他又批評政府沒修補入境措施等防疫漏洞。

公民社會發展資源中心成員歐贊年批評，政府沒諮詢公眾便急速推行措施，又質疑政府會不斷擴大強制檢測群組，「甚至最後無所不包，全香港都得」。

西貢區議員范國威表示，有街坊質疑政府公信力非常低，卻貿然大幅度、不合理地行使公權力要求某些市民強制檢測，違者更要面對刑責，而同時沒做好封關等措施，予人雙重標準之感。他亦關注政府仍未有清楚指示醫生，病人有何病徵下要強制檢測。

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