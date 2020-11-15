新冠肺炎｜本港今增14宗確診　一個案源頭不明 (14:34)

一宗源頭不明個案（個案5446）：

．49歲男子，居於沙田新田圍邨盛圍樓，11月6月發燒，11月12日向一名私家醫生求診，同日遞交深喉唾液樣本，最後一日上班日期為11月9日，在跑馬地山光道25號工作。

4宗與早前確診者相關個案：

．個案5455、5456：分別為29歲及52歲女子，為個案5439的家人，同在11月11日發病及居於黃大仙慈康邨康潤樓

．個案5457：72歲男子，為個案5440的家人，以及為個案5433的行山朋友，11月11日發病，居於大埔廣福邨廣仁樓

．個案5459：63歲女子，為個案5433的家人，11月11日發病，居於旺角德豐大廈

9宗輸入個案：

．個案5447、5448：分別為25歲及35歲女子，均為外傭，同乘CX796航班在11月13日從印尼抵港

．個案5449：45歲男船員，從波蘭抵港

．個案5450：36歲女子，為外傭，11月13日乘CX906航班從菲律賓抵港

．個案5451：35歲女子，居於鴨脷洲南灣9座，從匈牙利抵港

．個案5452：47歲女子，從孟加拉抵港

．個案5453：23歲男子，從俄羅斯抵港

．個案5454：33歲男子，11月13日發病，居於中環香港莎瑪荷李活服務式公寓，從阿聯酋抵港

．個案5458：29歲男子，居於黃竹坑奧華酒店‧南岸，從德國抵港

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