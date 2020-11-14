新冠肺炎｜4社區檢測中心明起運作　油麻地中心9時段已額滿 (23:30)

4間分別位於油麻地、沙田、元朗及鰂魚涌的社區檢測中心明日（15日）起開始運作，本報記者今日（14日）嘗試在專用網站登記，只需填寫身分證、姓名及可收發短信的手提電話號碼，即可揀選未來28日的時段，預約進行檢測。
4間中心每日8時起開放，每半小時為一節，下午1時半及2時兩節都會暫停服務進行深層清潔及消毒，而最後可登記時間為晚上7時半。
登記完成後，記者收到一個確認短信，之後系統會記錄已登記者的身分，當記者嘗試再輸入身分證號碼進入系統登記另一時段，就有字句提示需先取消原有登記，不能重複登記。不過，網頁未有說明進行檢測的市民如何付款。
截至今晚10時，梁顯利油麻地社區中心明日已有9個時段因滿額未能再預約，集中於早上時段，而其他三個中心暫時只有一、兩個時段額滿。除了在網上預約，市民可直接到中心登記進行檢測。
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