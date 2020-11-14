新冠肺炎｜蔡堅憂病人抗拒檢測拒求醫　冀當局列明強制檢測標準 (21:05)

蔡堅質疑在新例下，市民如被要求接受檢測，須於14日內完成，如市民相隔多日才進行檢測，其間仍如常生活，會對社區造成風險。他又關注當局是否有足夠人手進行檢測，「如果要等成10日先有報告，佢又第14日先去驗，加加埋埋佢咪有24日喺香港散播病毒？」

他又期望，當局可列明須進行強制檢測的標準，稱目前求診者不少與呼吸道感染有關，但未必是新冠病毒確診者，擔心市民因抗拒檢測拒絕求醫，「在家食兩粒藥就算」，希望當局提供基本準則（Ground rules），「會唔會發燒37.5度、攰，加上有氣促幾個病徵就要驗？」

家庭醫生林永和亦表示，擔憂病人會因為有機會被強制檢測而諱疾忌醫。林永和表示支持當局做法，但關注目前檢測能力是否足以負荷突然增加的檢測量。他表示，最理想情況是即日有檢測結果，稱如果病人要等候多日，或會因影響日常生活而拒絕就醫。

他希望當局給予醫生彈性，稱目前確診者的病徵有時十分模糊，如醫生未有強制要求病人進行檢測，結果「衰咗」，擔心會向醫生問責。他又稱，現時檢測依賴當局傳真檢測結果給醫生，建議當局可經SMS直接通知市民，減省診所行政工作。

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