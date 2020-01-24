強制檢測11月15日開始　醫生可書面指示疑似患者檢測新冠病毒　持續違令可囚半年【短片】 (18:08)

為預防新型冠狀病毒第四波疫情爆發，政府今日（14日）公布最新防疫措施。食物及衛生局長陳肇始在記者會上表示，行政會議昨日（13日）已通過《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），容許政府在疫情爆發時，對特定的群組進行強制檢測。若註冊醫生診症時，按臨牀判斷懷疑某人感染新冠病毒，可發出書面指示要求該人接受檢測。任何人若無遵守檢測公告或指示即屬犯罪，可被處以定額罰款2000元，並會收到強制檢測令，在指定期間內接受檢測；不遵從強制檢測令者，可被處以第四級罰款及監禁6個月。有關條例將於明日（15日）凌晨零時起生效。
陳肇始稱，規例提供了法律框架，讓政府可按疫情發展，透過刊憲的形式，強制特定的群組進行新冠病毒檢測。她指出，特定群組的例子包括疫情爆發時，在指定處所生活或工作的人、特定職業，以及即將完成14日強制檢疫的抵港者等。政府將密切注視疫情發展，隨時在有需要的時候作出相關公告。
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