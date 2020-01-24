新冠肺炎｜袁國勇：源頭不明個案增　似開始爆發　邊境控制只能發現95%個案 (16:23)

袁國勇稱邊境控制只能發現95%的個案，靠檢測和隔離，雖能找到頭14天病發的人，但有5%的人潛伏期可高達24、25天，即每找到19個人，會走漏一人。他稱部分食肆和酒吧沒有嚴格跟從防疫措施，每逢重要節日後，例如剛過去的萬聖節，7日後確診個案便上升，顯示社交距離措施很重要。

他又指出，至今無法要求所有有病徵病狀的人進行病毒檢測。即使有流感病徵的人向私家醫生求診，測試仍不足20%，令社區出現爆發。另外，個案追蹤亦慢，因不是每名市民都有記下曾到訪的地方。

袁國勇認為，內地人來港的威脅很小，反而香港人回內地的威脅「大好多」，因本港無法清零，令「人哋怕咗你」。

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