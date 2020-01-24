新冠肺炎｜今增8宗確診包括3本地感染　源頭不明染疫漢莊士倫敦廣場任保安 (17:20)

源頭不明個案（個案5439）：

．58歲男子，居於慈雲山慈康邨康潤樓，11月8月發病，兩名同住家人均初步確診

．11月10日曾向私家醫生求醫，但無按醫生指示提交樣本作病毒檢測。他翌日依然感不適，遂到廣華醫院急症室求醫

．在佐敦莊士倫敦廣場任職夜更保安，11月11日最近一次上班，3名同事要檢疫

．傳染期內於11月6日，與3名親友在旺角金御酒家用膳

與早前確診者相關個案：

．個案5440：68歲女子，與丈夫同住大埔廣福邨廣仁樓，無病徵；丈夫曾與早前另一確診者行山，現時初步確診；女病人在廣福邨臨時採樣中心病毒檢測

．個案5444：48歲女子，居於荃灣全．城匯7座，11月7日發病；在觀塘渣打銀行中心工作。她是與11月11日公布確診44歲男子的家人，由檢疫中心送院

輸入個案：

．個案5438、5445：分別是24歲及34歲男子，潛伏期曾到白俄羅斯及立陶宛，11月12日從立陶宛經土耳其乘坐TK070航班抵港；個案5438無病徵，個案5445則於11月6日發病

．個案5441：23歲男子，11月12日從羅馬尼亞經多哈乘坐QR818航班抵港，無病徵

．個案5442：24歲女子，11月12日從德國經多哈乘坐QR818航班抵港，11月13日發病

．個案5443：76歲男子，10月10日從尼泊爾抵港，因同行者確診被送入檢疫中心，11月10日發病

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