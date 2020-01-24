新冠肺炎｜馬會跑馬地會所裝修承建商員工初步確診　曾與朋友赴尖沙嘴酒吧 (17:52)

【17:52更新】香港賽馬會表示，跑馬地會所更衣室的裝修承建商一名員工對新型冠狀病毒檢測呈陽性；衛生防護中心表示該裝修工人初步確診。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，初步確診的裝修工與家人同住沙田新田圍邨盛圍樓，其一名密切接觸者在油麻地遵理學校上學，學校要停課以等候該密切接觸者的新冠病毒檢測結果。裝修工除到過馬會跑馬地會所更衣室進行維修，亦於10月24日與朋友到過尖沙嘴金馬倫道一間酒吧。
馬會稱，該名承辦商員工於11月2日、6日及9日晚上到會所，分別於晚上11時05分至11時45分、晚上10時至11時50分，以及晩上11時10分至翌日零時05分逗留，其間曾到2樓及5樓檢查更衣室，他逗留期間有戴上口罩。於11月2日及6日，該員工到訪之處附近並無任何會員；於11月9日則有4名會員在2樓男更衣室附近。馬會正聯絡有關會員，提供進一步資訊及協助。馬會將安排曾與該員工有任何接觸的員工，接受新型冠狀病毒測試及自我隔離。
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