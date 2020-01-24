新冠肺炎｜馬會跑馬地會所裝修承建商員工初步確診　曾與朋友赴尖沙嘴酒吧 (17:52)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，初步確診的裝修工與家人同住沙田新田圍邨盛圍樓，其一名密切接觸者在油麻地遵理學校上學，學校要停課以等候該密切接觸者的新冠病毒檢測結果。裝修工除到過馬會跑馬地會所更衣室進行維修，亦於10月24日與朋友到過尖沙嘴金馬倫道一間酒吧。

馬會稱，該名承辦商員工於11月2日、6日及9日晚上到會所，分別於晚上11時05分至11時45分、晚上10時至11時50分，以及晩上11時10分至翌日零時05分逗留，其間曾到2樓及5樓檢查更衣室，他逗留期間有戴上口罩。於11月2日及6日，該員工到訪之處附近並無任何會員；於11月9日則有4名會員在2樓男更衣室附近。馬會正聯絡有關會員，提供進一步資訊及協助。馬會將安排曾與該員工有任何接觸的員工，接受新型冠狀病毒測試及自我隔離。

新冠肺炎 相關報道：

安心出行｜薛永恒：無設目標下載人數 稱僅一人下載亦可助700萬人