立法會議員被DQ｜梁家傑︰決定來自人大是壞先例　質疑林鄭月娥月前誤判形勢 (11:16)

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梁家傑表示，今次DQ議員完全繞過法庭和基本法第79條的程序，由中央直接出手，「要出到呢一招、行到呢一步，對於一國兩制係一個不幸」。他估計今次做法原因有兩個，有可能是人大常委會7月底至8月初決定立法會延任不少於一年之前，林鄭月娥誤判情況，稱第六屆立法會議員延任，與第七屆參選人被DQ是兩回事，不應互相影響；另一原因可能如全國港澳研究會副會長劉兆佳所講，中央本想向民主派給予機會，惟民主派「不知悔改」，做出阻礙議會進行的行動如多次點人數，最終中央決定「殺雞儆猴」取消議員資格。

謝偉俊：DQ有法理惟是不好先例

立法會議員謝偉俊承認，今次DQ議員的時間、出手的方法「比較怪」，「如果初初過渡得嘅話，突然間又唔得呢？」，他認為邏輯上DQ是應該進行，但可以在決定立法會議員延任時設立界線。謝偉俊同意今次做法是「唔係幾好嘅先例」，但每次有議員抗爭、挑戰底線後，都會出現大家不想見到的結果，現在做法「見真章」會顯示與中央對抗「無好下場」。

謝偉俊又稱，全世界沒有一個國會能容許國會議員「擺到明」顛覆政府及政權，因此今次可能是一個撥亂反正的機會，大家都清楚知道中央底線，在底線之上可以有不同價值觀。

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