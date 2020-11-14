天氣｜天文台料明日乾燥短暫有陽光　下周中後期較潮濕 (16:20)

本港地區今晚（14日）及明日（15日）天氣預測，大致多雲，初時有一兩陣微雨。明日日間短暫時間有陽光及乾燥，氣溫介乎22至25度，吹和緩至清勁東至東北風，晚間離岸間中吹強風。

展望隨後一兩日天色較為明朗。下周中後期較為潮濕，日間溫暖。

在下午4時，環高集結在峴港以東約180公里，預料向西北偏西移動，時速約20公里，移向越南中部。

【08:00】上午8時，天文台錄得氣溫23.1度，相對濕度62%。

東北季候風正影響華南。同時，強颱風環高的外圍雲帶正覆蓋廣東沿岸地區。在上午8時，環高集結在西沙之西南約160公里，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海中部。

本港地區今日天氣預測大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約25度，吹和緩至清勁東至東北風，離岸間中吹強風。展望明日初時風勢較大。下周初天色較明朗，後期天氣溫暖，較為潮濕。

（天文台）

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