糖尿病日｜糖尿病初期多無徵狀　高危族預防兩招：控體重、多運動 (09:00)

逾半早期患者不知患病

根據衛生署《2014至2015年度人口健康調查報告書》，本港15-84歲人士糖尿病總患病率為8.4%，其中54.1%在人口健康調查前未被確診，可見不少早期患者警覺性不足。楊芊芊稱糖尿病屬慢性病，很多早期患者在初期並無明顯徵狀，隨病情發展會出現口渴、尿量增多、食慾增加、體重減輕、身體疲倦、傷口難以癒合及出現感染等病徵，嚴重者會出現脫水及昏迷。如果有糖尿病家族史、年齡45歲或以上、本身超重或肥胖的人，宜找家庭醫生及早檢查。

1. 體重管理 飲食「三低一高」

超重和肥胖是導致患上二型 糖尿病的最大風險因素。衛生署健康促進處營養師盧庭威稱，從營養角度出發，預防肥胖可減低患上糖尿病的風險。他建議均衡飲食可以「三低一高」為原則，即低油、低鹽、低糖和高纖。

營養師貼士：蒸焗烹調減脂肪攝取

‧ 不同烹調方法會影響食物中脂肪的攝取量，如蒸、焯、少油快炒、上湯浸、焗都可減低脂肪的攝取量。舉例如吃魚，每100克蒸魚含5.5克脂肪、焗魚含8克、炸魚則含13克。

‧ 外出用膳時糖分攝取多來自飲品，建議選擇清水、低糖綠茶等，以控制糖分攝取量預防肥胖。

2. 多做運動 助調節血糖

楊芊芊稱，運動可以改善身體對胰島素的敏感性，促進肌肉吸收葡萄糖，有助調節血糖的水平，因此做運動或非運動的體能活動都可以預防糖尿病。

醫生貼士：每周至少5日步行半小時

‧ 建議成年人每周進行至少150分鐘中度、強度，或至少75分鐘劇烈強度的體能活動；每周最少5日、每日不少於30分鐘的中等強度帶氧體能活動。

‧ 體能活動包括步行、踩單車、家務雜項、遊戲、競賽等

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