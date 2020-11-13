設計師雨傘襲兩警罪成囚4月　准保釋候上訴 (20:30)

兩項傳票控罪指稱，被告李逸恒（24歲）2019年9月1日在將軍澳常寧遊樂場，用雨傘襲擊總督察丁家豪及警署警長林華平。辯方在審訊時指出，警長林華平於去年國慶日黃大仙暴動案中作供，事後被區域法院法官沈小民裁定為不可靠證人。

不過徐官在裁決時指出，若林華平事後沒查究，或不會知道自己證供不獲接納，而其證供現沒因曾拘捕多人而與其他案件混淆。對於林華平在本案中被辯方批評下班後補錄記事冊，林華平稱是不想申請超時津貼，徐官認為，姑勿論原因，林華平仍是趁事隔不久、記憶猶新時補錄，不認為存有疑點。

徐官又說，兩名受襲警員的證供雖有出入，如案發前是否有一名女子跌倒、標記被告確實被捕位置有偏差等，但沒有關鍵矛盾。她對比呈堂影片後，認為兩名警員的描述與片中內容大致相同，他們對被告有準確觀察，被告有用雨傘襲擊兩名警員，故裁定被告兩項襲警罪罪成。

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