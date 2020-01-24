曾鈺成牽頭智庫：應准公務員私人名義參與反對政策集會　工會只可針對僱傭關係 (18:45)

報告認為，如公務員參與為推翻特區政府的「反政府」集會，是有違誓言；但若集會只是為反對政府某項政策，則不應被視為「不擁護《基本法》」；若集會是以就政府政策表達意見，但集會途中出現港獨口號或發言，曾鈺成認為要視乎情況，如只是有個別參與者發表港獨評論，當然與其餘參與者無關；但如集會由主張港獨的人舉辦，只是以反對政策為藉口，則有不同說法。

負責研究的香港願景計劃高級研究員林緻茵說，根據《職工會條例》，工會是就僱傭問題發表意見，而公務員應維持政治中立形象，不應以公務員身分發表反對政府政策的意見、以公務員身分呼籲其餘公務員參與政治活動，或參與以公務員為對象的集會。

在公開支持政府政策方面，林緻茵稱應以「與公職相稱」為原則，官員到立法會交代政策時可表示支持，但工作以外高調支持則應先獲上司許可。她指出，公務員支持的表態亦可能影響政府方針及政策變動空間。

曾鈺成：教師醫管局員工非政府僱員 應有不同做法

報告又建議制訂公務員網絡上政治言行的指引，並認為「擁護及效忠」的標準不宜訂得太高，否則影響公務員士氣及投考意欲。曾鈺成亦表示，香港願景計劃的報告是針對公務員，醫管局員工、教師等本有其專業操守亦非政府僱員，做法應有不同。