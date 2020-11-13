管有汽油彈輕度智障男上訴得直獲釋　官：續服刑將破壞其更生 (16:45)

上訴人李啟發（人稱「發仔」）（32歲）智力猶如11至12歲男生，他早前承認今年1月22日在屯門輕鐵河田站的公眾地方攜有一枚汽油彈及一支激光筆。根據案情，案中汽油彈實為一個以通渠水及石油氣罐綁在一起的裝置。署理主任裁判官張潔宜原審判刑時表示，李啟發只屬輕度智障，並非減刑理由。

法官李運騰在判辭中指出，雖然上訴人的輕度智障與他犯罪沒有因果關係，但同意他的智障程度足以影響他判斷力，以致他未能如常人般理解錯誤行為的後果及嚴重性。李官直言，「若單純着眼於罪行及案情的嚴重性，而抹殺智障作為量刑考慮」並不妥當；即使是更嚴重案件，上訴法院也會因被告是智障人士，給予較寬大判刑。

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