律政司上月30日獲高等法院批出臨時禁制令,禁止公眾不法發布156名司法人員及其家屬的個人資料,包括各級法院的法官,高等法院法官高浩文今日(13日)下令,將禁制令延長至另有審訊或法庭命令為止。他在判辭提及,法官行為指引指出,法官只可以透過判辭公開「說話」,並不能為自己的判決作公開辯解,傳統上律政司(the minister responsible for the administration of justice)有責任就針對法官及司法機構的不正確指控辯護,但不幸地這傳統已開始沒落,亦沒有經常實行。高浩文亦指出,無論外界如何標籤,法官及司法人員都不是由行政機關主導。