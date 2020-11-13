記協申遊行被拒提上訴　政務司長拒批限聚令豁免　記協：極度失望 (23:45)

（11月14日）【00:13】記協回應稱，政務司司長張建宗拒絕給予限聚令下的豁免，是次遊行被迫取消，記協表示極度失望，鑑於當局已禁止有關活動，呼籲同業切勿在未獲豁免的情況下，繼續進行相關的集會或遊行，否則可能面對法律風險，記協將透過其他途徑，繼續為蔡玉玲和業界發聲及提供所需支援。

【23:45】政務司長辦公室回應，稱記協有意在11月15日‬舉行遊行，要求政務司長根據《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（第599G章）第5條准許該羣組聚集，但據記協所提供的資料，政府未能確立擬進行的遊行符合第599G章相關條文的條件。

回應續指出，鑑於新型冠狀病毒病疫情影響，政府有需要透過不同的限制社交距離措施，避免疫情在社區蔓延，為保障公眾健康，衛生署不建議舉辦任何涉及大量群眾聚集的活動。

【17:50】上訴委員會傍晚近6時作出一致決定，指出若上訴人不遲於明天（14日），即計劃遊行的前一天取得政務司長的准許，委員會批准上訴。

記協副主席陳朗昇在聆訊時表示，今次事件「茲事體大」，記協願意付上資源和成本，以做到「最嚴格的防疫要求」，包括定明是次遊行只供新聞從業員參與，會要求參加者事先在網上實名登記，提供姓名、所屬機構及記協會員編號（如有），參加者亦需填上健康申報表及列明同行者。

記協在遊行當日也會核實參加者的證件，大會將影大合照，一旦有人確診，能追查密切接觸者。記協強調，參加者全程均需戴口罩，並會安排60名糾察在場控制秩序，以及提供足夠的搓手液，亦會在網上直播遊行，讓公眾收看。記協預計參加者包括記協會員、有記者證的記者、大專新聞系學生，預計參與人數約1000人，強調拒絕公眾參加。

港島總區高級警司（行動）吳樂俊則表示，若取得政務司長的豁免，主辦方不需重新申請遊行，會再次考慮本身的申請。

陳朗昇聆訊後見記者時強調，新聞自由不止是業界的資產，市民也十分關注，但今次為了符合防疫要求，作出拒絕公眾參加的艱難決定，最終成功說服委員會，他對此感高興。但陳朗昇擔心政務司長張建宗會拖延回覆，呼籲他盡快回應；若最終得不到豁免，也只能取消遊行。

記協補充，遊行作事先登記安排，只為達到高水平的防疫要求，在沒有疫情的情況下，絕不宜再次採用。

記協計劃在周日上午10時半，在港灣道公園集合，其後遊行至警察總部、特首辦，最後到律政中心。陳朗昇說，如果成功遊行，會在特首辦遞交請願信，要求政府澄清記者可查冊，並盡快撤銷控告蔡玉玲。

【15:00】陳朗昇在聆訊前見記者，說舉辦遊行是為了讓業界表達不滿及關注，但遭警方以限聚令為由反對，故提出上訴。他質疑為何市民可參加婚宴等聚集活動，但不能組織遊行。他說，記協已準備充足的防疫措施，若上訴委員會認為不適合舉辦遊行，也會考慮舉辦集會。另外，記協早前已去信政務司長張建宗，要求在查冊系統豁免限制新聞用途，但對方至今未回應。

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