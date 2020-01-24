會計師認警署外放沾天拿水報紙碎審前始認罪　官只擬減刑五分一稱若律師失職可上訴 (15:45)

被告劉少華（58歲）承認一項刑事恐嚇交替控罪，另一項企圖縱火罪獲撤銷。控方外判大律師稱，因被告在審訊當日才認罪，要求法庭不給予減刑全數三分之一。辯方回應指出，被告的前任代表律師早已為被告進行答辯磋商，但律政司不接納，令辯方認為結果一樣下，才未有在被告答辯時，通知法庭被告原本的認罪意向。

法官葉佐文指出，程序上現階段未能當被告在第一時間認罪，法庭現只能視被告在開審前認罪，若被告認為有律師失職，可考慮以此為由就刑期上訴。

官質疑律政司「冇可能睇唔到」辯方出錯

葉官又質疑，被告前任代表律師提出被告承認交替控罪時，將較重的企圖縱火罪留法庭檔案，本已不符法律原則，提議更對律政司有利，斥「係咪律師同大律師錯，被告人要找數？」；又斥律政司在接納被告認罪時重提辯方的錯誤做法，質疑「律政司冇可能睇唔到呢樣嘢，article（條例）講得好清楚」。

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