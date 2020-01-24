新冠肺炎｜今增6宗確診　4本地感染包括兩宗源頭不明　協恩實習教師確診學校停課14日 (14:14)

源頭不明本地個案：

．個案5432：56歲男子，居於大埔大埔中心18座，11月7日發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，11月9日到中文大學的大學保健處求醫，翌日遞交深喉唾液樣本。病人於沙田威爾斯親王醫院李炳醫學圖書館工作，最後一日上班日期為11月9日。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨（12日）表示，病人平日會到太和運動場跑步，亦曾與朋友到九龍坑行山。他傳染期去過數間食肆食飯，包括大埔瑞峰軒酒樓、昌運中心咪走雞、大埔廣場爭鮮。其密切接觸者在大埔恩主教書院上學，衛生防護中心要求該校停課以等待檢測結果，並要大清洗。

．個案5433：65歲退休男子，居於旺角德豐大廈，11月9日發燒、咳嗽和流鼻水，11月10日到油麻地賽馬會普通科門診診所求診，翌日遞交深喉唾液樣本。張竹君昨指出，病人平日會與朋友遠足，由旺角地鐵站行去坑口、西貢井欄樹等。他傳染期內於11月8日去過大角嘴浸信會做崇拜，有60至70人參與，各人有戴口罩，衛生防護中心會派樣本瓶讓崇拜參加者作新冠病毒測。病人平日多去大角嘴彩翠軒飲茶，亦會到洋松街鴻昌茶餐廳用膳

與早前確診者相關個案：

．個案5435：23歲女子，浸會大學體育系學生，居於太古城太湖閣，11月10日發病；她是前日（11日）公布確診浸大女生（個案5398）的密切接觸者，但無與該女生一同參加酒店Staycation。病人10月23日最近一次回浸大上學；她是協恩中學實習教師，傳染期內11月10日最近一次到校，協恩中學要停課14日，衛生防護中心將向教職員及學生派發樣本瓶作病毒檢測

協恩中學補充，該實習教師自11月初起到校任教體育科，涉及中一、中三和中四3班共約120名學生，任教時師生均全程戴上口罩；校內有一名教師曾與確診者用膳，被列作密切接觸者，但無學生列密切接觸者，校內暫未有其他師生出現病徵或對新冠病毒呈陽性。

．個案5436：50歲女子，居於長沙灣海麗邨海暉樓，11月6日發病；她是昨（12日）公布確診77歲的士司機（個案5409）的妻子

兩宗輸入個案分別是11月11日乘LX138航班由德國抵港的23歲男子（個案5434）；以及10月31日乘CX796航班由印尼抵港，並入住最佳盛品酒店尖沙嘴的33歲女傭（個案5437），兩人均無病徵。

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