元朗掃蕩黑幫色情場所拘106人 (12:30)

被捕62男44女，年齡由17至65歲，當中88人持香港身分證、1人持雙程證、17人非法入境；被捕者主要涉及無牌售賣酒類、經營色情場所、非法入境、協助及教唆非法入境及依靠他人賣淫收入為生等罪行，其中有5人有黑社會背景。行動共檢獲總值28萬元的證物，包括16萬元現金、避孕套、潤滑劑、毛巾、性感內衣、按摩牀及大量酒精類飲品等。

元朗警區助理指揮官歐陽肇剛稱，一個活躍於元朗的黑幫不時安排持雙程證內地女子於區內無牌酒吧及按摩院賣淫，以及透過電召預約服務賣淫，惟受新型冠狀病毒疫情影響，妓女難以持雙程證經陸路口岸入境，該黑幫改以偷渡方式繼續輸入妓女。

歐陽肇剛稱，該黑幫以手機應用程式在內地不同省市招攬有意來港從事色情活動的內地女子，吩咐妓女到深圳、珠海等鄰近香港地區集合後，再安排船隻助妓女偷渡來港，然後按客人需要接載她們到不同場所賣淫，同時於色情網站替妓女登廣告，再利用電召服務安排客人、酒店房、膳食、賣淫工具等「一條龍」服務予妓女，妓女完成交易後再與黑幫分帳。

元朗警區刑事部經調查後，於10月18日至11月11日期間連同元朗特別職務隊及軍裝警採取大規模搜捕行動，先後搗破8間酒店房、兩間無牌酒吧及6間無牌按摩院，其中於兩間無牌酒吧拘捕74名客人及兩名經營者。警方已在各場所錄影蒐證當時環境，不排除稍後會檢控各人違反限聚令。

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