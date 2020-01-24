高院准延長禁對司法人員「起底」臨時禁制令　官：審案只在黑白、非黃藍之間決定 (12:02)

律政司一方今由資深大律師張天任及大律師何卓衡代表。高浩文聽畢陳辭，認為延長臨時禁制令有助維持司法獨立，因此應律政司申請，批准延長禁制令。

法官高浩文頒下判辭指出，法官審理案件時，只會在「黑與白之間」作決定，但從來不在「黃與藍之間」抉擇；法官有時會考慮黑白之間的灰色地帶，但無論裁決如何，當事人都可以提覆核或上訴。高浩文強調，法官必須準備承受外界批評，惟公眾不應該隨意上升至人身攻擊法官，甚至侵犯法官的私隱，令法治受損。

高浩文表示，近期有司法人員就示威案件作裁決或判刑後，隨即被網民起底，主要涉及通訊軟件Telegram、連登討論區和「香港編年史」網站。部分帖文引述法官在庭上的說話，亦提及「親中」、「親共」和「撐警」字眼，揚言法官「不得好死」及「死全家」等。另有帖文公開法官及其妻女的個人資料，導致法官不斷收到騷擾電話，以及被人擅自登記器官捐贈。

高浩文認為，法庭將處理更多關於公眾活動的案件，如果不明文禁止針對法官的起底行為，情況會愈趨嚴重，因此批准延長禁制令。

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