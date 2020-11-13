加拿大宣布新措施吸引港年輕人移民當地 (10:00)

加拿大移民部長Marco Mendicino表示，加拿大對中國在香港實施《港區國安法》深表關注，稱北京有違國際義務，破壞「一國兩制」。他說，公布實施有關港人的新移民措施，是基於種種嚴重困擾加拿大的事態發展，並列舉中國全國人大常委會前日（11日）作出有關建立香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制決定後，使香港4名民主派議員即時喪失議員資格（DQ）為例。

根據新移民措施，過去3年大學畢業的香港年輕人可申請在加拿大工作，最長3年。加拿大政府並將提供讓其更容易轉為永久居留的方法，申請者在加拿大獲得至少1年工作經驗後，可申請永久居留，並申請家人赴加團聚。加拿大亦會加快審批，讓他們的配偶、伴侶和子女到加拿大。在新措施下，以往申請庇護失敗的個案，亦可要求加拿大政府重新審視申請者若返回香港會面對的危險。

Marco Mendicino表示，今年申請加拿大學生簽證的港人增加，預期加快審批程序會令成功申請人數進一步增加。他亦稱，希望新措施能鼓勵年輕港人到加拿大就學和工作。

（法新社/路透社/中央社）