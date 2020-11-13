雙手乾燥易生倒刺　皮膚科醫生教防爆拆6招、去倒刺方法 (08:10)

秋冬天氣乾燥，手部皮膚乾燥易生倒刺。皮膚科專科醫生胡惠福接受明報網站訪問，教大家去除倒刺的正確方法，並提醒預防雙手皮膚乾燥爆拆，以及生倒刺的6個貼士。
忌撕扯或咬走倒刺
胡惠福指出，生倒刺主要是皮膚乾燥引致，若手部經常接觸水及清潔劑，例如家庭主婦、髮型師或清潔員工等，會較易生倒刺。去除倒刺切忌咬走或撕扯倒刺，容易致皮膚流血、紅腫或引起細菌感染導致甲溝炎。
正確去除倒刺方法：先將手部浸於溫水5分鐘，令皮膚軟化後，使用已消毒的剪刀剪去倒刺根部，並塗上乳霜，以減低形成傷口的機會。
預防手部爆拆及生倒刺6招
1. 避免用過熱的水洗手，以免損害皮膚角質層的保護屏障。
2. 每日至少塗抹3次潤手霜。使用酒精搓手液或洗手後，記得要塗潤手霜，補充天然油分及滋潤皮膚，恢復表皮屏障保護功能。
3. 接觸水及洗潔精、洗衣粉等刺激皮膚物質前，宜先戴上棉質手套，再戴上膠手套，以免皮膚接觸膠手套而致敏，同時可保護雙手。
4. 洗手後應趁雙手仍微濕時塗上潤手霜，保濕效果最佳。
5. 酒精搓手液主要在街外使用，回家後應使用溫和的洗手液（如弱酸至弱鹼性範圍）清潔雙手，減少因刺激皮膚而引起的爆拆。
6. 宜選用乳霜（Cream）、油膏（Ointment）如凡士林這類保濕效果較佳的護膚產品。