雙手乾燥易生倒刺　皮膚科醫生教防爆拆6招、去倒刺方法 (08:10)

忌撕扯或咬走倒刺

胡惠福指出，生倒刺主要是皮膚乾燥引致，若手部經常接觸水及清潔劑，例如家庭主婦、髮型師或清潔員工等，會較易生倒刺。去除倒刺切忌咬走或撕扯倒刺，容易致皮膚流血、紅腫或引起細菌感染導致甲溝炎。

正確去除倒刺方法：先將手部浸於溫水5分鐘，令皮膚軟化後，使用已消毒的剪刀剪去倒刺根部，並塗上乳霜，以減低形成傷口的機會。

預防手部爆拆及生倒刺6招

1. 避免用過熱的水洗手，以免損害皮膚角質層的保護屏障。

2. 每日至少塗抹3次潤手霜。使用酒精搓手液或洗手後，記得要塗潤手霜，補充天然油分及滋潤皮膚，恢復表皮屏障保護功能。

3. 接觸水及洗潔精、洗衣粉等刺激皮膚物質前，宜先戴上棉質手套，再戴上膠手套，以免皮膚接觸膠手套而致敏，同時可保護雙手。

4. 洗手後應趁雙手仍微濕時塗上潤手霜，保濕效果最佳。

5. 酒精搓手液主要在街外使用，回家後應使用溫和的洗手液（如弱酸至弱鹼性範圍）清潔雙手，減少因刺激皮膚而引起的爆拆。

6. 宜選用乳霜（Cream）、油膏（Ointment）如凡士林這類保濕效果較佳的護膚產品。

文：黃詠賢

護膚/潤手霜 相關資訊：

搓手液愈多愈有效？醫生提醒：搓手時間覆蓋範圍更重要

消委會報告5款潤手霜不含可致敏香料

5潤手霜鎖水功能滿分 $100有找！