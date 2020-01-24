上呼吸道感染｜再多9校爆發上呼吸道感染涉246名學童 (21:28)

個案詳情：

‧個案一：北角蘇浙小學幼稚園，涉及21名年齡介乎3至4歲的學童，最早本月3日起發病，病徵包括發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中18人已求醫；

‧個案二：沙田香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園，20名年齡介乎2至5歲的學童，最早上月23日起發病，病徵包括發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中15人已求醫；

‧個案三：太陽島幼稚園（東涌分校），48名年齡介乎2至5歲的學童，最早本月5日起發病，病徵包括發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中18人已求醫；

‧個案四：藍田聖公會慈光堂聖匠幼稚園（分校），21名年齡介乎4至5歲的學童，最早本月6日起發病，病徵包括咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中19人已求醫；

‧個案五：愉景灣智新書院，37名年齡介乎5至10歲的學童及3名職員，最早本月4日起發病，病徵包括發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中16人已求醫；

‧個案六：德望小學暨幼稚園（小學部），28名年齡介乎6至9歲的學童，最早本月8日起發病，病徵包括咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，全部人已求醫；

‧個案七：荔枝角天主教小學，21名年齡介乎6至10歲的學童，最早本月5日起發病，病徵包括咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中20人已求醫；

‧個案八：深水埔街坊福利會小學，29名年齡介乎7至13歲的學童，最早本月2日起發病，病徵包括咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中13人已求醫；

‧個案九：基督教聖約教會堅樂第二小學，21名年齡介乎7至10歲的學童，最早本月8日起發病，病徵包括咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中20人已求醫。