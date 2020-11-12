伙「六大賊王」之一何東成劫表行　內地漢潛逃一年今認罪判囚7年 (20:04)

被告覃樂武（52歲），控罪指稱他於2006年12月1日與張姓男子在將軍澳大埔仔村搶劫一名途人的1000元現金及兩部總值1000元的手提電話；另於2018年5月23日與何東成打劫尖沙嘴海港城太子珠寶鐘表行，劫去6件共值約550萬元的鑽飾。何東成早前已認罪，被判囚56個月。

暫委法官黃佩琪引述辯方求情稱，被告並非兩案主腦，只是愚蠢地跟隨他人指示犯案，事後亦無保存任何贓物，現已深感後悔。惟黃官認為，兩案均有加刑因素，在2006年一案，被告有預謀及使用武器，犯案時更將事主帶到貨櫃內，用膠紙綁他及封口，令事主一直處於驚嚇中。

至於2018年一案，黃官認為，被告由內地來港數天便犯案，顯然來港前已準備好搶劫，另除有預謀與他人用暴力犯案外，目標更是珠寶店，贓物涉及金額巨大，案件在同類中屬非常嚴重，最終就兩項搶劫罪，判被告監禁7年。