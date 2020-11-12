「私了」清示威路障護士　女子非法集結罪成囚17周 (19:05)

首被告盧綺敏（40歲）被控在彌敦道和亞皆老街交界參與非法集結及襲擊女事主何潤姿。盧綺敏的代表律師求情稱，她現轉職區議員助理，服務社區後，明白到政治光譜沒有對與錯，對所作所為感到後悔。

鍾官判刑指出，首被告大力拉扯事主頭髮，拖行一段路，即使事主大叫仍不放手，是很侮辱性的行為；雖然非法集結的規模不大，亦非早有預謀，但被告連同他人以人數及身體壓力欺負事主，行為目無法紀，判刑須具阻嚇和懲罰性。

至於次被告朱珮賢（42歲）原被控對他人身體加以嚴重傷害罪，早前被裁定罪名不成立。朱珮賢今沒有到庭，其代表律師申請訟費，稱她當時只是向有需要的人伸出援手。控方反對申請，稱朱珮賢自招嫌疑，事後一直未有就開遮的行為解釋，但裁判官認為朱珮賢有權保持緘默，裁定她並非自招嫌疑，批准其訟費申請。

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