張祺忠涉殺妻｜張祺忠自辯：妻開朗樂於助人　個人觀點強烈要他人跟從 (18:50)

代表被告的資深大律師夏偉志在辯方開案陳辭表示，被告張祺忠（56歲）於前年8月17日凌晨殺死妻子，他事後試圖隱瞞事件，包括向警方和家人說謊，但邀請陪審團思考箇中原因，以及會否判處被告刑責較輕的誤殺罪罪成。

辯方形容本案實屬悲劇，被告殺妻一事並非有計劃或預謀地進行，否則他不會正值兒子身處隔壁睡房，以及姨仔和外甥女在客廳的情況下犯案，認為當晚有事發生，導致原本體面、受人尊敬和專業的大學教授失控犯案。

辯方：兩精神科專家稱被告犯案時患抑鬱

辯方又指出，兩名精神科專家均同意，被告犯案時患上抑鬱症，要求陪審團考慮被告犯案時的精神是否出現異常。雖然事主嘮叨的行為，不能成為被告殺死她的藉口，但辯方要求陪審團思考，會否有些事持續或短時間內發生，刺激被告失控和犯案。

被告出庭自辯，稱1987年在英國求學時，認識在英國生活的事主陳慧文（終年53歲、洋名Tina），兩人翌年結婚，婚後兩年後誕下女兒Nancy。至女兒一歲多，夫婦舉家返港定居，被告於1992年起在港大任教。

被告指出，夫婦自子女就讀中學開始出現爭執，形容子女變得更有主見，與事主的爭執變多，事主亦要求被告與她站在同一陣線，「即使我唔同意佢嘅觀點，佢都要求我跟佢咁做。」被告又稱，兩名子女在英國升學後，他對事主的要求「就到就就咗佢」，但當子女返港、變得更有主見後，事主開始對女兒的就業選擇提出意見，亦將相關責任放在被告身上；假如被告不跟從，事主「經常攞返件事出嚟怪責我」。聆訊明（13日）續。

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