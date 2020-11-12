男生港鐵站外隧道噴字認刑毁判感化　官：用合法方法表達最重要 (18:35)

被告關梓維（22歲）被控於今年5月1日在港鐵大水坑站外的行人隧道損壞屬於香港鐵路公司的一面牆。辯方求情稱，被告因感到警方處理示威情況不公道而犯案，現已感到後悔，早前亦就損毁賠償了2000元。

溫官指出，案件有一定嚴重性，但本案性質不涉暴力，損毁輕微，加上報告正面，相信被告在事件中上了寶貴一課，明白到要以合法方式表達意見，考慮被告年紀輕、有悔意，接納報告建議判處12個月感化令。

案情指出，當日清晨約5時，有警員經過案發隧道時發現形迹可疑的被告，走近被告時他突然逃跑，制服後在其身上搜出噴漆等物品。警方事後翻查港鐵站閉路電視，見到被告在牆上噴上「今日1930新城市（1/5）和你sing」的字句。

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