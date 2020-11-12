新冠肺炎｜張竹君：本地個案上升散落全港　有機會爆第四波 (17:28)

本港一名昨日（11日）確診患者是尼泊爾抵港的免檢疫者，抵港前已出現病徵，張竹君解釋有時抵港者填寫健康申報表時，不認為自己有病徵而沒有申報，但在確診後，當衛生防護中心再次向患者核實時，患者才醒悟之前曾出現病徵，因此前後申報紀錄會有差異。張竹君表示，以衛生角度，入境措施雖然愈緊愈好，但需要有實際運作考慮，政府會繼續留意情況。

她又指出，早前確診的浸會大學生及一名的士司機，分別有一名密切接觸者初步確診。

兩宗屬初步陽性本地個案如下：

．56歲男子，中文大學威爾斯親王醫院中的李炳醫學圖書館職員，11月7日不適，與家人同住大埔中心18座，曾到太和運動場跑步，亦與朋友在九龍坑行山，傳染期曾到昌運中心瑞峰軒及「咪走雞」、大埔廣場「爭鮮」，另其緊密接觸者於在大埔恩主教書院上學。衛生防護中心建議該校大清洗及待檢測結果為陰性才開放校園上課。

大埔恩主教書院今表示，該校一名高年級生為新冠病毒確診個案的緊密接觸者，學校明日（13日）停課一天，校方會消毒及清潔校園，而昨日（11日）為該學生最後上課日，其病毒檢測暫未有結果，衛生防護中心亦暫未安排全體教職員及學生接受檢測。

．65歲男子已退休，與家人同住旺角新填地街德豐大廈，曾與朋友遠足，由旺角地鐵站行到坑口或到西貢井欄樹。他在11月8日曾到大角嘴浸信會崇拜，同場約有60至70人，在場者有戴口罩，衛生防護中心會派發樣本樽。另外，他平時亦常到大角嘴彩翠軒酒家飲茶或到洋松街鴻昌茶餐廳用膳

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